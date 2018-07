Djokovic vence Nadal novamente na final de Roma Novak Djokovic voltou a dominar o tenista número um do mundo, Rafael Nadal, às vésperas do Aberto da França ao vencê-lo na final do Masters de Roma por 6-4 e 6-4, neste domingo. O sérvio aumentou também a sua série de partidas invictas para 37 jogos na temporada.