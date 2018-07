Djokovic vence qualifying em casa e obtém 25ª vitória seguida

BELGRADO - Novak Djokovic teve uma estreia tranquila no Torneio de Belgrado, diante de sua torcida, nesta quarta-feira. Principal favorito ao título, o tenista local derrotou com facilidade o romeno Adrian Ungur, que saiu do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h08min de partida.

Com o resultado, o número dois do mundo manteve sua invencibilidade no ano e chegou à marca de 25 vitórias seguidas em 2011. Nesta temporada, Djokovic acumula os títulos do Aberto da Austrália, do Torneio de Dubai, e dos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, além de triunfos consecutivos sobre Rafael Nadal e Roger Federer.

Em sua estreia no saibro neste ano, o sérvio dominou a partida contra o número 175 do ranking desde o início. Chegou a perder o saque por duas vezes, uma em cada set, mas não teve a vitória ameaçada em nenhum momento. Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o esloveno Blaz Kavcic, que eliminou mais cedo o brasileiro Ricardo Mello.

Ainda nesta quarta, o chileno Fernando Gonzalez, que voltara ao circuito em Belgrado, foi eliminado pelo espanhol Feliciano Lopez, por 6/4 e 7/6 (7/4). O espanhol Albert Montañes também avançou na competição ao superar o alemão Michael Berrer, por 3/6, 6/2 e 6/2.