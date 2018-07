Djokovic vence Radek Stepanek e avança às oitavas de final na Austrália

Novak Djokovic não teve moleza como nas duas primeiras rodadas do Aberto da Austrália, nesta sexta-feira, diante do checo Radek Stepanek, mas confirmou o seu favoritismo em sets diretos ao ganhar com parciais de 6/4, 6/3 e 7/5 e garantiu vaga nas oitavas de final. Líder do ranking mundial e em busca do seu terceiro título seguido do Grand Slam realizado em Melbourne, o sérvio agora acumula 17 triunfos consecutivos na competição.

Com a vitória obtida após 2 horas e 22 minutos de jogo, o tenista número 1 do mundo enfrentará na próxima fase da competição o suíço Stanislas Wawrinka, que nesta sexta passou pelo norte-americano Sam Querrey por 3 sets a 0, com 7/6 (8/6), 7/5 e 6/4.

Para se garantir nas oitavas de final, Djokovic voltou a mostrar o seu jogo sólido no fundo de quadra e eficiência no saque, com o qual conquistou sete aces e ganhou 86% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço. Para completar, ele converteu três de 11 break points e salvou as duas chances de quebra obtidas por Stepanek em todo confronto. O checo chegou a contabilizar 26 winners e 36 pontos quando subiu até a rede para pressionar o sérvio, mas acumulou 37 erros não-forçados, contra apenas 19 do seu adversário.

Campeão na Austrália em 2008, 2011 e no ano passado, Djokovic tenta se tornar o primeiro tenista da Era Aberta do tênis profissional (iniciada em 1968) a ganhar por três vezes seguidas o Grand Slam disputado em Melbourne. Para completar, ele luta para se igualar a Roger Federer e Andre Agassi como tetracampeões do importante torneio.

E, se Djokovic segue na rota de mais um título, o checo Tomas Berdych se garantiu nas oitavas de final nesta sexta-feira ao superar sem problemas o austríaco Jurgen Melzer por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2.

Quinto cabeça de chave da competição, Berdych enfrentará na próxima fase o sul-africano Kevin Anderson, que nesta sexta levar a melhor em uma batalha de cinco sets com Fernando Verdasco. O espanhol chegou a liderar o jogo por duas vezes, mas acabou sendo batido com parciais de 4/6, 6/3, 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2. Quem ganhar o duelo entre Berdych e Anderson terá pela frente o ganhador da partida entre Djokovic e Wawrinka nas quartas de final.

Outro tenista sérvio que assegurou vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália nesta sexta-feira foi Janko Tipsarevic. Oitavo cabeça de chave, ele sofreu para passar pelo francês Julien Benneteau por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/4, 2/6, 6/4 e 6/3, e agora se credenciou para encarar o espanhol Nicolas Almagro, décimo pré-classificado, que neste dia de confrontos passou pelo polonês Jerzy Janowicz por 3 sets a 0, com 7/6 (7/3), 7/6 (7/4) e 6/1.

Já o japonês Kei Nishikori, 16.º cabeça de chave, garantiu um lugar nas oitavas de final ao derrotar o russo Evgeny Donskoy, também em sets diretos, por 7/6 (7/3), 6/2 e 6/3. Com isso, o tenista asiático medirá forças na próxima fase com o ganhador do duelo entre o espanhol David Ferrer e o cipriota Marcos Baghdatis, que fechará a programação desta sexta do torneio masculino de simples em Melbourne.

SOARES VENCE NAS DUPLAS MISTAS

O brasileiro Bruno Soares estreou com vitória no torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália, nesta sexta-feira, ao ajudar a espanhola Anabel Medina Garrigues a bater a parceria australiana formada por Bojana Bobusic e Chris Guccione por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 10/3 no super tie-break.

Com a vitória, Soares e Garrigues enfrentarão na próxima fase da competição os ganhadores do duelo entre a dupla de norte-americanos Mike Bryan e Lisa Raymond, cabeças de chave número 1, e a parceria formada pela checa Kveta Peschke e o polonês Marcin Matkowski.