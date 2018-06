Djokovic vira sobre Nishikori e reencontra Nadal na semifinal em Roma

Em uma de suas maiores vitórias em seu retorno ao circuito, o sérvio Novak Djokovic obteve grande virada sobre o japonês Kei Nishikori nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Masters 1000 de Roma. No saibro italiano, o ex-líder do ranking bateu o ex-número 4 pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/3, em 2h21min de duelo.

Djokovic, atualmente o 18º do mundo, não alcançava uma semifinal desde o Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, em junho do ano passado. Ele também não somava quatro vitórias consecutivas desde Wimbledon de 2017, quando caiu nas quartas de final.

Em sua melhor campanha na temporada até agora, o sérvio será testado contra o espanhol Rafael Nadal na semifinal. Os dois tenistas não se enfrentam desde o Masters de Madri de 2017, disputado há um ano. Será o 51º confronto entre eles no circuito. Djokovic leva vantagem no retrospecto, com 26 triunfos, contra 24 do espanhol.

Vindo de bons jogos em Roma, o tenista da Sérvia perdeu seu primeiro set na competição no começo da partida contra Nishikori. Embalado, o japonês obteve duas quebras na primeira parcial e abriu vantagem no jogo. Com amplo domínio no fundo de quadra, o atual 24º do ranking parecia encaminhar a vitória com facilidade.

Mas Djokovic entrou no jogo a partir da segunda parcial. E, com uma atuação fulminante, faturou duas quebras em sequência e abriu 4/0 no placar. Nishikori, hesitante, chegou a devolver uma das quebras. Porém, o sérvio não deu mais chances e fechou o set, empatando o duelo.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. Sérvio e japonês fizeram uma disputa parelha nos dois primeiros games da parcial. Até que Nishikori passou a cometer erros bobos, como um fácil smash na rede. Djokovic aproveitou o novo momento favorável e faturou a primeira quebra do set.

O japonês devolveu a quebra logo em seguida e o duelo voltou ao equilíbrio. Djokovic, contudo, seguia melhor nos pontos mais importantes. E obteve mais duas quebras para sacramentar a vitória.