Djokovic volta a oscilar, mas vai à semifinal do Torneio de Doha

O tenista sérvio Novak Djokovic voltou a oscilar no Torneio de Doha, mas não decepcionou a torcida e avançou à semifinal da competição disputada no Catar, nesta quinta-feira. O número 1 do mundo buscou a virada para derrotar o georgiano Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 1h56min de confronto.

Djokovic oscilou ao longo de toda a partida, mas seu rendimento foi menor no primeiro set, quando sofreu duas quebras de saque. No segundo, o sérvio salvou duas quebras e obteve uma para levar a melhor sobre o georgiano, 21º do mundo, e empatar o confronto. Na terceira parcial, o líder do ranking voltou a perder o saque, mas evitou se complicar ao obter mais duas quebras.

Na semifinal, o tenista da Sérvia vai enfrentar o espanhol Roberto Bautista Agut. O sétimo cabeça de chave da competição avançou nesta quinta ao eliminar o suíço Stanislas Wawrinka por duplo 6/4, em 1h45min. O tenista da Espanha, 24º do ranking, obteve duas quebras de saque, em 14 break points cedidos pelo suíço, ex-número 3 do mundo e atual 66º.

Djokovic entrou em quadra nesta quinta pela terceira vez nesta temporada para um jogo oficial de simples. Antes, vencera com facilidade o bósnio Damir Dzumhur e também precisou de uma virada para superar o húngaro Marton Fucsovics, na quarta.

Ainda em 2018, nos últimos dias de dezembro, o sérvio faturou o título do torneio de exibição Mubadala World Tennis Championship, disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Tentando manter o embalo, Djokovic encarar a competição catariana como a sua principal preparação para o Aberto da Austrália. O primeiro Grand Slam da temporada terá início no dia 14, em Melbourne.