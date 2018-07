Djokovic x Nadal só pode acontecer na decisão de Wimbledon

LONDRES - O sérvio Novak Djokovic e a russa Maria Sharapova foram confirmados nesta quarta-feira como principais cabeças de chave dos respectivos torneios masculino e feminino de Wimbledon, Grand Slam cuja chave principal começará na próxima segunda, em Londres.

A organização da competição anunciou os 32 cabeças de chave da competição masculina e as 32 da feminina, sendo que a principal surpresa da primeira destas listagens foi a ausência do francês Gael Monfils, atual 15.º colocado do ranking mundial. Com uma lesão no joelho, o tenista da França acabou tendo apenas agora a sua ausência confirmada do torneio. Sem a presença do atleta na competição, o sul-africano Kevin Anderson herdou a última e 32.ª vaga de cabeça de chave.

A definição dos cabeças de chave em Wimbledon leva em conta o desempenho dos tenistas em torneios disputados em quadra de grama. Por isso, o checo Tomas Berdych, por exemplo, foi listado como sexto maior favorito, mesmo figurando hoje como tenista número 7 do ranking mundial. Já o espanhol David Ferrer, atual sexto colocado da ATP, será o sétimo pré-classificado do Grand Slam.

O mesmo vale para o norte-americano Mardy Fish, tenista número 12 do mundo, que será o décimo cabeça de chave desta edição de Wimbledon, enquanto o seu compatriota John Isner, décimo da ATP, foi listado hoje como 11.º maior favorito na grama inglesa.

Logo atrás de Djokovic, o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer, o britânico Andy Murray e o francês Jo-Wilfried Tsonga, nesta ordem, são os principais cabeças de chave de Wimbledon.

O brasileiro Thomaz Bellucci será o único brasileiro a participar desta edição do no torneio de simples de Wimbledon, cuja competição de duplas masculinas terá a presença de três tênis tenistas do País como cabeças de chave. Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, Marcelo Melo foi listado nesta quarta como 15.º maior favorito desta competição, enquanto André Sá e Bruno Soares vêm logo atrás, na condição de 16.º e últimos cabeças de chave desta edição do Grand Slam.

FEMININO

E, se Sharapova é a principal favorita entre as mulheres e defenderá a condição de atual líder do ranking mundial no Grand Slam inglês, a ordem das dez primeiras cabeças de chave do torneio feminino acabou sendo a mesma do ranking mundial atualizado na última segunda-feira.

Com isso, a bielo-russa Victoria Azarenka, a polonesa Agnieszka Radwanska, a checa Petra Kvitova e a australiana Samantha Stosur aparecem logo atrás de Sharapova na lista de principais cabeças de chave. Este grupo de 32 pré-classificadas como maiores favoritas, por sinal, não conta com a presença da belga Kim Clijsters e da norte-americana Venus Williams, ex-líderes do ranking mundial, que hoje ocupam respectivamente a 53.ª e 55.ª colocações da WTA.