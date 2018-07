Doença tira a tenista Venus Williams do Aberto da Austrália

SIDNEY - A tenista Venus Williams anunciou nesta segunda-feira que desistiu de participar do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que terá início no próximo dia 16. A norte-americana sofre de uma doença que lhe causa fadiga e dores nas articulações e ainda está em tratamento.

O anúncio da desistência de Williams foi feito por seu perfil no Twitter. Ali, a tenista norte-americana de 31 anos também disse que pretende retornar às quadras em fevereiro para dar sequência à temporada.

Venus não joga torneios oficiais desde agosto, quando se retirou do US Open e foi diagnosticada com a síndrome de Sjogren, uma doença que afeta o sistema imunológico. Sem jogar, a ex-número 1 caiu para o 100.º lugar no ranking mundial divulgado nesta segunda-feira pela WTA (Associação das Tenistas Profissionais).

"Lamento anunciar que me retiro do Aberto da Austrália de 2012. Depois de vários meses de treinamento e tratamento, estou tendo avanços constantes para chegar ao melhor nível competitivo", disse Williams. "Minha dieta e meu regime de exercícios me permitiram dar passos importantes quanto à minha saúde e tenho certeza que estou muito perto de voltar a jogar", completou ela.