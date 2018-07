Dois brasileiros avançam no quali do Aberto da Austrália Dois tenistas brasileiros conseguiram avançar, nesta quarta-feira, em Melbourne, para a segunda rodada do qualifying do Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira. André Ghem e Caio Zampieri estrearam com vitória em busca de uma vaga na chave principal da competição, enquanto Rogério Silva acabou eliminado logo de cara.