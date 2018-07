Dois brasileiros caem na estreia do quali do US Open

O primeiro dia do qualifying do US Open não foi nada bom para os brasileiros. Os dois tenistas do País que entraram em quadra nesta terça-feira foram derrotados e estão fora da briga por uma vaga na chave principal do Grand Slam norte-americano. André Ghem caiu diante do argentino Guido Andreozzi, enquanto Rogério Dutra Silva perdeu para o eslovaco Andrej Martin.

Na primeira partida do dia, Ghem até imprimiu certa dificuldade ao seu rival e venceu o primeiro set, mas acabou derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 7/6 (7/3). A partir da segunda parcial, o brasileiro passou a errar demais em momentos decisivos e não foi páreo para Andreozzi, número 173 do mundo.

Depois, Rogério Dutra Silva caiu diante de Andrej Martin, 153.º do mundo, em dois sets, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1. No primeiro, o brasileiro até conseguiu equilibrar: teve o saque quebrado, devolveu, mas acabou caindo no tie-break. A derrota pareceu ter tirado sua concentração, porque o segundo set foi um verdadeiro passeio do eslovaco.

Com a eliminação dos dois, o Brasil tem agora mais dois tenistas na briga para se juntar a Thomaz Bellucci na chave principal do US Open. Nesta quarta-feira, João Souza, o "Feijão", cabeça de chave número 6 do qualifying, enfrenta o ucraniano Illya Marchenko. Já Guilherme Clezar terá pela frente o argentino Martin Alund.