Dolgopolov derrota espanhol Ferrer e vai à final no Rio Open

RIO - O ucraniano Alexandr Dolgopolov entrou na disputa do Rio Open como coadjuvante, ofuscado pelos espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer e pelo italiano Fabio Fognini. Mas, aos poucos, ganhou o respeito do público carioca em razão das boas apresentações e, neste sábado, confirmou o momento favorável ao garantir seu lugar na decisão do torneio de nível ATP 500.

Dolgopolov, atual 54º do mundo, avançou à final ao eliminar justamente um dos favoritos ao título, David Ferrer. Ainda cansado após a maratona contra o brasileiro Thomaz Bellucci, o espanhol não resistiu ao bom ritmo do ucraniano e acabou sendo derrotado por 2 sets a 0, por duplo 6/4, em 1h23min de partida. Na decisão, Dolgopolov terá pela frente o vencedor do duelo entre o número 1 Rafael Nadal e o também espanhol Pablo Andujar. Eles decidem a outra semifinal na noite deste sábado. Embalado, o líder do ranking ainda não perdeu sets no torneio.

Para vencer Ferrer neste sábado, o tenista da Ucrânia apresentou boa estratégia em quadra, variando constantemente os golpes no fundo de quadra e surpreendendo o regular espanhol. Foi dessa forma que Dolgopolov cravou 32 bolas vencedoras, contra 16 do rival. E cedeu poucas oportunidades de reação a Ferrer.

No primeiro set, o ucraniano faturou a primeira quebra de saque no quinto game. Ferrer chegou a reagir rapidamente, empatando o duelo. Mas logo cedeu nova quebra e Dolgopolov fechou a primeira parcial. Na sequência, o ucraniano foi ainda melhor no segundo set. Não teve o saque ameaçado e ainda pressionou seguidamente o serviço do espanhol. Ferrer até que resistiu, ao salvar dois match points, mas acabou cedendo a vitória ao adversário no décimo e último game da parcial.