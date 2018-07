Dolgopolov derruba Ferrer e vai à semifinal em Nice

Dolgopolov, de 22 anos, se destacou no Aberto da Austrália deste ano, ao chegar até às quartas de final, após eliminar os cabeças de chave Robin Soderling e Jo-Wilfried Tsonga. Na sequência, foi vice-campeão do Brasil Open, na Costa do Sauipe.

Em busca de repetir o desempenho nessas competições, o ucraniano vai enfrentar na semifinal o romeno Victor Hanescu, que contou com o abandono do holandês Robin Haase para avançar no torneio francês. Hanescu liderava o placar, por 6/2 e 2/0, quando o rival desistiu da partida.

No outro lado da chave, o checo Tomas Berdych, número seis do mundo, e o espanhol Nicolas Almagro confirmaram o favoritismo e garantiram vaga na semifinal. Berdych bateu o letão Ernests Gulbis por 6/1 e 6/4, enquanto Almagro superou o compatriota Pablo Andujar por 6/1 e 6/4.