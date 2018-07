Dolgopolov desiste e Nadal avança à semifinal do Rio Open

Sem precisar suar, Rafael Nadal já está na semifinal do Rio Open. O principal favorito ao título no saibro do Jockey Club avançou na chave por causa do abandono do ucraniano Alexandr Dolgopolov na noite desta sexta-feira. Ele alegou dores no ombro direito para desistir da competição, de nível ATP 500.

Nadal e Dolgopolov decidiram o título da primeira edição do Rio Open, em 2014. O espanhol levou a melhor, mas desde então o ucraniano venceu as duas partidas que os dois tenistas fizeram no circuito, uma no mesmo 2014 e outra no ano seguinte.

Dolgopolov anunciou a desistência durante a paralisação das partidas, causada pela chuva. Os jogos foram interrompidos no início da noite e ainda não têm previsão de retomada. Nadal e o ucraniano fariam o último jogo de simples masculino do dia.

Agora o espanhol vai esperar pelo retorno da rodada para conhecer seu adversário na semifinal. Ele sairá do confronto entre o uruguaio Pablo Cuevas e o argentino Federico Delbonis. O duelo entre os dois foi paralisado pela chuva quando Cuevas liderava o placar por 6/4 e 4/2.