Dominicano vence fácil e disputa com Bellucci vaga na final em Quito

O dominicano Victor Estrella Burgos será o adversário do brasileiro Thomaz Bellucci nas semifinais do Torneio de Quito, no Equador, disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, com extrema facilidade, o número 73 do mundo avançou na competição ao bater o eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 59 minutos.

Estrella Burgos conseguiu cinco quebras de serviço na partida e só perdeu seu saque uma vez, o que lhe garantiu como próximo adversário de Bellucci no ATP 250 equatoriano, disputado em quadras de saibro. O brasileiro também avançou em dois sets nesta sexta-feira, ao derrotar o espanhol Albert Montañes (6/3 e 7/6).

