Dominicano vence outra semifinal e encara Thomaz Bellucci na decisão em Quito

Contra o tenista da República Dominicana, que está na 58.ª colocação do ranking da ATP, Thomaz Bellucci tenta se vingar da derrota na semifinal do ano passado - Victor Estrella Burgos ganhou por 7/6 (7/5) e 7/5 e depois foi campeão em cima do espanhol Feliciano López.

NA FRANÇA - Os torcedores locais não têm do que reclamar. A final neste domingo do ATP 250 de Montpellier será toda francesa. Neste sábado, o veterano Paul-Henri Mathieu precisou passar por uma maratona para derrotar o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (13/11) e 7/5.

Na sequência, Richard Gasquet, o cabeça de chave número 1 da competição, assegurou a final toda francesa ao superar de virada outro alemão, Dustin Brown, que saiu do qualifying, por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/4 e 6/3. É sua quarta final seguida no torneio, tendo vencido em 2013 e 2015.

NA BULGÁRIA - Em grande temporada, o espanhol Roberto Bautista-Agut conseguiu neste sábado a classificação à final do ATP 250 de Sófia. O atual número 18 do mundo chegou à segunda decisão em 2016 ao bater o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Seu adversário será o sérvio Viktor Troicki, que precisou virar a partida diante do eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Bautista e Troicki irão se cruzar pela primeira vez no circuito profissional e ambos estão em busca do quarto troféu da carreira.