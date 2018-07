Dominika Cibulkova perde em estreia e é eliminada em Moscou

Cabeça de chave número 1, a eslovaca Dominika Cibulkova foi surpreendida nesta quinta-feira e está eliminada do Torneio de Moscou. A 14.ª colocada do ranking da WTA não resistiu à tenista da casa, a russa Vitalia Diatchenko, que venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, e garantiu-se nas quartas de final da competição.

Em pouco menos de duas horas de partida, Diatchenko, que veio do qualifying, aproveitou o péssimo momento do saque da adversária - Cibulkova venceu apenas 26% dos pontos no segundo serviço - e arrancou para a vitória. Agora, a russa enfrentará sua compatriota Anastasia Pavlyuchenkova, sexta cabeça de chave, que passou em dois sets pela norte-americana Alison Risk, com duplo 6/2.

Nas outras partidas do dia, a checa Katerina Siniakova, vinda do qualifying, atropelou a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com duplo 6/1. Já a búlgara Tsvetana Pironkova bateu a sérvia Aleksandra Krunic também em dois sets: 6/2 e 6/3.

LUXEMBURGO

No Torneio de Luxemburgo, mais uma das favoritas caiu nesta quinta-feira. Depois das três primeiras cabeças de chave (Andrea Petkovic, Alize Cornet e Sabine Lisicki) serem eliminadas, foi a vez da quinta, a norte-americana Varvara Lepchenko, cair nesta quinta-feira. Ela foi derrotada por 2 sets a 1 pela checa Denisa Allertova, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5.

Com isso, a chave se abriu para Barbora Zahlova Strycova. A quarta favorita do torneio segue viva e nesta quinta confirmou sua condição ao atropelar a sueca Johanna Larsson. Em dois sets, ela passou por 6/0 e 6/2. Agora, nas semifinais, pegará a alemã Mona Barthel. Do outro lado, Allertova duelará com outra alemã, Annika Beck.