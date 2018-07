Bicampeã em Wimbledon, Kvitova arrasa romena na estreia

Dona de dois títulos em Wimbledon, a checa Petra Kvitova fez uma estreia fulminante, nesta quarta-feira. A décima cabeça de chave precisou de somente 53 minutos para arrasar a romena Sorana Cirstea, com direito a um "pneu": 6/0 e 6/4. Kvitova venceu o set inicial em apenas 15 minutos.

Kvitova, que levou o troféu na grama londrina em 2011 e 2014, impôs forte domínio diante da número 85 do ranking. A checa brilhou com suas 20 bolas vencedoras e apenas oito erros não forçados (contra oito e 15 da rival, respectivamente). Mostrando eficiência também no saque, não teve o fundamento ameaçado em nenhum momento da partida.

Com tal domínio, a checa finalizou a partida com quase o dobro de pontos da adversária: 59 a 30. Na segunda rodada, Kvitova vai enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Ekaterina Makarova ou a sueca Johanna Larsson.

Sétima cabeça de chave, a suíça Belinda Bencic também estreou nesta quarta. E não teve maiores problemas para despachar a búlgara Tsvetana Pironkova, que tem bons resultados na grama. Bencic levou a melhor sobre a semifinalista de 2010 por 6/2 e 6/3. Curiosamente, a suíça também eliminara Pironkova na estreia, no ano passado.

Na segunda rodada, Bencic vai encarar a norte-americana Julia Boserup. Atual número 225 do ranking, Boserup levou um "pneu" nesta quarta, mas derrotou a alemã Tatjana Maria por 6/4, 0/6 e 6/2.

Finalista em 2014, a canadense Eugenie Bouchard bateu a eslovaca Magdalena Rybarikova por 6/3 e 6/4, espantando a "zebra" protagonizada no ano passado, quando caiu na estreia, um ano depois de ser vice-campeã. Na sequência, a tenista do Canadá vai duelar com a local Johanna Konta, que avançou ao superar a portorriquenha Monica Puig, por 6/1 e 7/5.

Ainda nesta quarta, avançaram na chave feminina a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a alemã Andrea Petkovic e a croata Ana Konjuh.