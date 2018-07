Duelo Ferrer x Stepanek abrirá final da Copa Davis

O duelo entre os dois países irá marcar a centésima decisão da história da Davis e terá nesta sexta-feira também o confronto entre Tomas Berdych, atual sexto tenista do ranking mundial, e Nicolás Almagro.

As partidas desta final serão realizadas em piso duro na quadra coberta montada na 02 Arena, que no sábado contará com o confronto de duplas entre os dois países. Ivo Minar e Lukas Rosol estão escalados para encarar Marcel Granollers e Marc López, que na última segunda-feira se sagraram campeões do ATP Finals como primeira parceria totalmente espanhola a chegar ao título desta competição.

Apesar de escalados, Minar e Rosol têm grandes chances de darem lugar a Berdych e Stepanek, que atuando juntos acumulam um retrospecto positivo de 11 vitórias e uma derrota em 12 partidas de duplas pela Copa Davis. O técnico Jaroslav Navratil poderá optar pela mudança dos tenistas até pouco antes da partida diante de Granollers e López.

Atual quinto colocado do ranking mundial, Ferrer irá defender uma vantagem de seis vitórias e três derrotas em nove partidas contra Stepanek, mas terá de justificar esse favoritismo na casa do rival. Enquanto isso, Berdych ganhou, apenas neste ano, quatro de cinco jogos travados com Almagro, que no retrospecto geral acumula três vitórias e oito derrotas diante do checo.

Já para domingo estão programadas as duas últimas partidas desta final, cuja programação prevê a inversão dos confrontos de sexta-feira. Desta forma, Berdych irá encarar Ferrer no primeiro duelo do dia e Stepanek medirá forças com Almagro na partida que fecharia o embate entre República e Espanha, que desta vez não poderá contar Rafael Nadal, lesionado.