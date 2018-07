Duelos do 1º dia das semifinais da Fed Cup terminam com países empatados em 1 a 1

O primeiro dia de disputas da semifinal da Fed Cup, espécie de versão feminina da Copa Davis de tênis, terminou com dois confrontos empatados neste sábado. Em um destes duelos, os Estados Unidos saíram na frente da República Checa com Coco Vandeweghe vencendo Marketa Vondrousova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em Wesley Chapel, no piso de saibro na Flórida, mas em seguida o país visitante empatou a série melhor de cinco partidas entre as duas nações com Katerina Siniakova superando Shelby Rogers por duplo 6/3.

Assim, as checas se mantiveram bem na busca pelo seu quarto título consecutivo da Fed Cup e o sexto em sete anos, enquanto na outra semifinal da competição a Bielo-Rússia largou na frente da Suíça com Aliaksandra Sasnovich derrotando Viktorija Golubic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 7/5, em jogo realizado em quadra dura em Minsk (BLR). Em seguida, porém, Timea Bacsinszky empatou o confronto para as visitantes ao vencer Aryna Sabalenka por 6/4 e 7/5.

Desta forma, os quatro países entrarão em quadra neste domingo em igualdade de condições para os duelos que definirão as duas finalistas da Fed Cup de 2017.

Pela programação marcada para o dia, que prevê a inversão das partidas de simples deste sábado, Vandeweghe enfrenta Siniakova e depois Rogers encara Vondrousova no confronto entre norte-americanas e checas, que será finalizado com a partida de duplas. Para este quinto e último jogo estão pré-escaladas para jogar pela equipe da casa Lauren Davis e Bethanie Mattek-Sands, que enfrentarão Denisa Allertova e Kristyna Pliskova.

Já no embate entre bielo-russas e suíças está agendado como primeiro duelo de simples deste domingo a partida entre Sasnovich e Bacsinszky, antes de em seguida Sabalenka encarar Golubic. Já nas duplas, a ex-número 1 do mundo de simples e hoje estrela como duplista, Martina Hingis, atuará ao lado de Belinda Bencic contra Olga Govortsova e Vera Lapko no quinto e último jogo da série entre os dois países.