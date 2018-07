Dulgheru derrota Zheng e conquista título em Varsóvia

Para ser campeã, a tenista de 19 anos não teve grandes dificuldades e foi superior durante todo o jogo contra Zheng. Venceu, assim, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na semifinal, ela já havia derrotado outra chinesa - a cabeça de chave número 3 Na Li.

Com o bom resultado, Dulgheru repetiu o feito do ano passado, quando era ainda a 201.ª do ranking e faturou o título em Varsóvia. Apenas quatro tenistas fora do Top 200 haviam vencido anteriormente uma competição deste nível.