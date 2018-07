Dupla australiana vence e jogará na elite da Davis, em 2015

A Austrália disputará o Grupo Mundial da Copa Davis no próximo ano. Neste sábado, em Perth, Lleyton Hewitt e Chris Guccione garantiram a classificação da equipe para a elite do torneio em 2015 ao derrotarem os usbeques Denis Istomin e Farrukh Dustov por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/2, no jogo de duplas da série, válido pela repescagem.

Assim, a Austrália fez 3 a 0 no confronto, disputado em quadras de grama, pois havia vencido as duas partidas de simples disputadas na última sexta-feira, quando Nick Kyrgios superou Istomin (6/4, 7/5 e 6/4) e Hewitt derrotou Dustov (6/4, 6/4 e 6/2).

Neste sábado, Hewitt e Guccione dominaram a partida diante da dupla usbeque e conquistaram mais uma vitória, a sexta da parceria em sete jogos da Copa Davis. Com isso, eles garantiram a vitória da Austrália na série, que será concluída neste domingo com duas partidas de simples de caráter meramente amistoso.

Neste ano, a Austrália caiu na primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis ao perder para a França, na primeira aparição da equipe no torneio de 2007. Mesmo assim, continua sendo a segunda maior campeã da competição, com 29 títulos, três a menos do que os Estados Unidos.