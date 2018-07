Dupla brasileira faz prévia de confronto contra americanos na Copa Davis

SÃO PAULO - Brasil assistiu a uma prévia do confronto que terá com os Estados Unidos no Grupo Mundial da Copa Davis no encontro entre os norte-americanos Bob e Mike Bryan e os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo pelo Gillette Federer Tour. No jogo-exibição no Ginásio do Ibirapuera, a dupla número 1 do mundo levou a melhor com a vitória por 2 sets a 1. Em fevereiro haverá a revanche, mas os irmãos Bryan esperam confirmar o favoritismo em Jacksonville. Para Mike, o time da casa na Davis acaba sempre sendo beneficiado. "Você escolhe o piso, as bolas, onde quer jogar. E ainda tem o público apaixonado, o que é uma grande vantagem'', enumera.

O fator casa é encarado de outra maneira por Thomaz Bellucci, que só vai jogar no individual. Ele acredita que isso pode colocar uma responsabilidade maior nos gêmeos. "Eles também podem sentir pressão de jogar dentro de casa, com a torcida. Vão ter obrigação de vencer e acho que a gente tem de usar isso a nosso favor.''

Marcelo Melo, que tentará junto com Bruno Soares desbancar a melhor dupla do mundo, também acrescenta o fato de os tenistas que compõem a equipe norte-americana estarem mais bem posicionados no ranking da ATP.

Apesar disso, o mineiro está confiante de que o Brasil pode surpreender e levar a melhor. Os brasileiros, inclusive, já começam a traçar estratégias para o próximo encontro. "Eles (Bob e Mike) mantêm o nível de jogo em uma intensidade muito alta. Não podemos entrar no ritmo deles. Dosar a energia e o jogo será muito importante'', comenta Bruno Soares.

Duplas. A parceria número 1 do mundo tem feito sua contribuição ao esporte e se mostra satisfeita com o patamar alcançado. "A pressão maior já passou porque estamos felizes como as coisas estão indo. Se nos aposentássemos hoje, já estaríamos realizados'', diz Bob. Mas eles ainda não pensam em parar e Bob promete muito empenho da dupla para continuar no topo do ranking.