Dupla canadense derrota Sérvia e fica perto da final da Copa Davis

BELGRADO - O Canadá está perto de conseguir uma inédita vaga na final da Copa Davis. Neste sábado, em Belgrado, a equipe canadense venceu a partida de duplas e abriu 2 a 1 no confronto com a Sérvia pelas semifinais do torneio. Assim, depende apenas de uma vitória em um dos dois jogos de simples neste domingo para ir à decisão contra a atual campeã República Checa, que já superou a Argentina no outro duelo.

Mesmo fora de casa, o Canadá conseguiu virar o confronto com a Sérvia. Na sexta-feira, a equipe sérvia abriu 1 a 0 com a vitória do número 1 do mundo Novak Djokovic sobre Vasek Pospisil. Logo depois, porém, Milos Raonic bateu Janko Tipsarevic e deixou tudo igual no duelo. Aí, já neste sábado, Daniel Nestor e Vasek Pospisil ganharam nas duplas, colocando os canadenses em vantagem de 2 a 1.

O jogo de duplas foi uma verdadeira batalha. Daniel Nestor e Vasek Pospisil precisaram de 4 horas e 21 minutos para derrotar os sérvios Ilija Bozoljac e Nenad Zimonjic por 3 sets a 2, com equilibradas parciais de 6/7 (6/8), 6/4, 3/6, 7/6 (7/5) e 10/8. Assim, o Canadá ficou a apenas uma vitória de eliminar a poderosa equipe da Sérvia, que conta com Djokovic e foi campeã da Davis em 2010.

Neste domingo, o primeiro jogo do dia em Belgrado será entre os principais tenistas dos dois países: Djokovic e Raonic - o canadense é hoje o número 11 do mundo. Na sequência, a quinta e última partida do confronto, que pode se tornar apenas um amistoso de luxo, será entre Tipsarevic e Pospisil, que ocupam, respectivamente, a 23ª e a 41ª colocações no ranking da ATP.