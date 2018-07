Dupla comemora jogo 'praticamente perfeito' na Davis

Após deixarem o Brasil em vantagem na Copa Davis, Bruno Soares e Marcelo Melo não comemoraram apenas a virada no placar do confronto, válido pelos playoffs do Grupo Mundial. Festejaram também o grande desempenho que eles tiveram diante dos tenistas espanhóis David Marrero e Marc López, neste sábado, em São Paulo, durante a vitória por 3 sets a 0 que deixou o Brasil com 2 a 1 diante da Espanha.

"Foi uma partida praticamente perfeita", declarou Bruno Soares, sem hesitar. "Acho que joguei muito bem desde o início. Estava muito confortável em quadra. Para mim, a chave do jogo foi a nossa devolução. Nós dois devolvemos muito bem. E isso dá confiança, porque, mesmo quando perdemos o saque, continuamos a jogar muito bem", completou Marcelo Melo.

Marcelo Melo também admitiu que a dificuldade de Marc López no saque favoreceu a dupla brasileira. "O López é mais lento, temos mais tempo para devolver e pensar na jogada. Em praticamente em todos os games do López tivemos chances", comentou o brasileiro. "Já é Marrero tem saque mais rápido, tanto o primeiro quanto o segundo, e às vezes nos surpreendia pela velocidade. Teve dois ou três que não consegui devolver porque veio muito rápido."

Os tenistas brasileiros saíram satisfeitos de quadra, amparados pelo forte apoio do público presente no Ginásio do Ibirapuera, e nem mesmo a bolada que Marcelo Melo levou no pescoço durante o segundo set abalou o bom humor dos dois.

"Isso é normal, nós quatro somos amigos. A gente dá a bolada e já pede desculpa. Faz parte do jogo, porque é muito rápido. Nessa altitude de São Paulo, a bola vem muito rápida e a direita dos dois é muito forte. Não dá tempo de sair", disse Bruno Soares. "Mas acho que o Marcelo ficou meio lento depois de levar a bolada", provocou ele, entre risos.

Os semblantes só ficaram sérios quando Marcelo Melo pediu a palavra ao fim da entrevista coletiva para sair em defesa de Rogério Dutra Silva, alvo de muitas críticas por causa da fraca atuação contra Roberto Bautista Agut, quando perdeu por 3 sets a 0, na sexta-feira, no primeiro jogo da série melhor de cinco entre Brasil e Espanha.

"O que é o espírito de equipe na Davis? Bombardearam muito o Rogerinho antes e depois do jogo. Mas ontem eu pude ver o que ele fez no banco. Não é qualquer um que faz o que ele fez. Ele apoiava, se levantava da cadeira, erguia os braços para incentivar o Thomaz, mostrando toda a união da nossa equipe. É por isso que ele está nessa equipe", afirmou Marcelo Melo, lembrando da vitória de Thomaz Bellucci sobre Pablo Andujar no segundo jogo da sexta-feira.

A declaração de Marcelo Melo deve ajudar a recuperar a confiança de Rogério Dutra Silva antes dos jogos decisivos deste domingo. Número 201 do mundo, ele vinha sendo questionado na escalação da equipe desde a convocação, já que João Souza, mais conhecido como Feijão, que ocupa a 103ª posição do ranking, foi preterido. E a humilhante derrota de sexta-feira só fez aumentar as críticas.

Se Bellucci não vencer Bautista Agut na primeira partida deste domingo, Dutra Silva fará o quinto e último duelo da série, contra Andujar. O vencedor garantirá o seu país no Grupo Mundial, que reúne a elite do tênis na Copa Davis.