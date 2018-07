Dupla de Marcelo Melo perde para os irmãos Bryan na final em Mônaco

MONTECARLO - Marcelo Melo e Ivan Dodig lutaram bastante neste domingo, mas não conseguiram resistir ao favoritismo dos irmãos Bob e Mike Bryan. A dupla norte-americano venceu a decisão no saibro do Masters 1000 de Montecarlo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/8, e voltou a fazer história.

Juntos, eles alcançaram o 98º troféu na carreira, feito raro até para os grandes tenistas da história. Mike foi além e atingiu a marca de 100 títulos - um deles foi conquistado ao lado do indiano Mahesh Bhupathi, ainda em 2002. Assim, ele se tornou apenas o segundo a registrar tal feito na era aberta do tênis, ficando atrás do compatriota Jimmy Connors, que acumulou 109 troféus no currículo.

O triunfo deste domingo manteve o domínio dos líderes do ranking na temporada. Bob e Mike Bryan somam agora cinco títulos, sendo o terceiro de nível Masters - venceram ainda em Indian Wells e Miami, no piso duro. Os outros troféus foram conquistados em Houston e Delray Beach. A final contra a dupla formada pelo brasileiro e pelo croata foi marcada por grandes jogadas e momentos favoráveis para os dois lados.

Bob e Mike Bryan saíram na frente, com uma quebra de saque logo no segundo game do confronto. Mas sofreram o empate na segunda parcial. No match tie-break, Melo e Dodig chegaram a liderar o placar por duas vezes, mas acabaram sucumbindo à pressão dos favoritos. Apesar do vice-campeonato, brasileiro e croata devem subir no ranking a ser atualizado nesta segunda-feira. Eles ocupam no momento o 13º posto das duplas, mas devem se aproximar do Top 8, que dá vaga no ATP Finals, em Londres, no fim do ano.