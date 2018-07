Dupla estreante no US Open fatura título na chave mista Jogando juntos pela primeira vez no circuito profissional, o croata Mate Pavic e a alemã Laura Siegemund conquistaram nesta sexta-feira o título do US Open nas duplas mistas. Na final, eles derrotaram os anfitriões Rajeev Ram e CoCo Vandeweghe por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Os tenistas da casa formavam a dupla cabeça de chave número sete do torneio.