Dupla Sara Errani e Roberta Vinci fatura bicampeonato na Austrália

MELBOURNE - Atuais campeãs do torneio de duplas femininas do Aberto da Austrália, as italianas Sara Errani e Roberta Vinci faturaram o bicampeonato do Grand Slam, nesta sexta-feira, ao vencerem as russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em Melbourne.

Esse foi o quarto título de Grand Slam conquistado pela parceria, que também ganhou Roland Garros e US Open em 2012. Errani e Vinci também se tornaram a primeira dupla feminina a conseguir defender o título do Aberto da Austrália com sucesso desde 2010, quando as irmãs norte-americanas Serena e Venus Williams se sagraram bicampeãs do torneio.

Errani e Vinci sofreram um pouco nesta sexta, mas justificaram a condição de cabeças de chave número 1 do Grand Slam australiano. Os três sets do duelo foram equilibrados, mas as italianas triunfaram ao aproveitarem sete de 12 chances de quebrar o saque de Makarova e Vesnina, que converteram seis de oito break points.

Os finalistas do torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália também foram definidos nesta sexta-feira. O romeno Horia Tecau e a indiana Sania Mirza se garantiram na decisão ao baterem os australianos Matthew Ebden e Jarmila Gajdosova por 2 sets a 1, com 2/6, 6/3 e 10/2, e terão como rivais na luta pelo título o canadense Daniel Nestor e a francesa Kristina Mladenovic. Essa parceria avançou ao arrasar o norte-americano Scott Lipsky e a chinesa Jie Zheng por 6/3 e 6/1.