Dupla vence e coloca Brasil na repescagem da Copa Davis 2011

MONTEVIDÉU - O Brasil fechou, neste sábado, com um dia de antecedência, o confronto com o Uruguai e está classificado para a repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, em setembro. A dupla brasileira, bem mais experiente e entrosada que a adversária, marcou 3 sets a 0 sem dificuldades: 6/4, 6/3 e 6/3, em 2 horas e 30 minutos.

O capitão brasileiro João Zwetsch, ciente de que Pablo Cuevas, o melhor uruguaio, não estaria em quadra, escalou logo Thomaz Bellucci para as duplas - a opção inicial era o estreante João Souza. E a parceria com Bruno Soares funcionou muito bem como quando os dois jogavam torneios challenger antes de subirem no ranking mundial.

Curiosamente, quem mais titubeou no jogo de duplas foi logo o especialista na modalidade. Soares, 22.º do ranking mundial, errou bolas fáceis, mas Thomaz Bellucci, seguro como em poucos dias nos voleios, manteve a superioridade brasileira sobre o combinado de Marcel Felder e Martín Cuevas - Pablo preferiu não arriscar entrar em quadra para não agravar lesão no joelho direito.

O sorteio dos confrontos da repescagem - que vale vaga no Grupo Mundial, a elite da Copa Davis, em 2012 - ocorrerão na terça-feira, na sede da Federação Internacional de Tênis, em Londres. Há ótimas chances de o Brasil atuar em casa.

Hoje, os possíveis adversários seriam República Checa, Rússia, Israel, Croácia, Índia, Chile, Áustria e Romênia, mas essa definição ainda depende da atualização do ranking na segunda-feira. Apenas contra romenos, o confronto seria fora do País. Caso o sorteio indique os russos como rivais, haveria sorteio para definir a sede.