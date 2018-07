Duplas de Bruno Soares e Marcelo Melo vão às oitavas no US Open

Atuando ao lado de parceiros estrangeiros, os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo garantiram vaga neste sábado nas oitavas de final do torneio de duplas masculino do US Open, último Grand Slam da temporada do circuito profissional, realizado em Nova York.

Cabeça de chave número 2 ao lado do austríaco Alexander Peya, Soares seguiu em frente no Grand Slam ao vencer os australianos Sam Groth e Chris Guccione por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Já Melo, que é o quarto pré-classificado da competição ao lado do croata Ivan Dodig, passou pelo sérvio Dusan Lajovic e pelo português João Sousa por 7/6 (7/1) e 7/5.

Com o novo triunfo obtido nesta segunda rodada em Nova York, Soares e Peya se credenciaram para encarar na próxima fase o casaque Mikhail Kukushkin e Michael Venus, da Nova Zelândia, que neste sábado derrotaram os italianos Daniele Bracciali e Andreas Seppi por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4.

Já Melo e Dodig terão pela frente nas oitavas de final os poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski, que neste dia de confrontos passaram pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.