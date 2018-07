Duplas de tenistas brasileiros continuam em Wimbledon

Depois de André Sá, Marcelo Melo e Bruno Soares também se garantiram nas oitavas de final da chave de duplas de Wimbledon nesta segunda-feira. Melo atuou ao lado do austríaco Julian Knowle e passou por Aleksandr Nedovyesov, do Casaquistão, e Dmitry Tursunov, da Rússia. Já Soares, ao lado do também austríaco Alexander Peya, bateu o eslovaco Martin Klizan e Dominic Thiem, outro da Áustria.

As duplas dos brasileiros conseguiram terminar suas partidas antes que a chuva que caiu em Londres interrompesse o dia por cerca de uma hora. Melo e Knowle fizeram 3 sets a 0 em Nedovyesov e Tursunov, com parciais de 6/1, 7/6 (11/9) e 6/3, mesmo placar do triunfo de Peya e Soares sobre Klizan e Thiem, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 6/2.

Melo e Knowle agora esperam o vencedor do duelo dos australianos Lleyton Hewitt e Chris Guccione com Lukasz Kubot, da Polônia, e Robert Lindstedt, da Suécia, para saber quem enfrentarão nas oitavas. Soares e Peya, por outro lado, já conhecem seus adversários: serão o britânico James Murray e o australiano John Peers.

Nas outras partidas já encerradas nesta segunda na chave de duplas masculinas, os franceses Michael Llodra e Nicolas Mahut bateram Johan Brunstrom, da Suécia, e Frederik Nielsen, da Áustria, por 3 a 0 (6/3, 6/4 e 6/2). Favoritos e cabeças de chave número 1, os irmãos Mike e Bob Bryan passaram por Roberto Bautista Agut, da Espanha, e Igor Sijsling, da Holanda, exatamente pelo mesmo placar: 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2