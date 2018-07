Duplas tcheca e espanhola se enfrentarão na Copa Davis

PRAGA - Os tchecos Tomass Berdych e Radek Stepanek vão enfrentar a principal equipe espanhola na disputa das duplas na final da Copa Davis, com os dois lados esperando levar seu país adiante na busca do título. Marcel Granollers e Marc López, que na segunda-feira se tornaram a primeira dupla espanhola a vencer em 37 anos o título da categoria na final da ATP, vão procurar interromper o grande momento dos tchecos, depois que na sexta-feira Berdych deixou tudo empatado em 1X1. A contundente vitória do número 6 do mundo em cinco sets sobre o espanhol Nicolas Almagro ocorreu diante de uma multidão barulhenta de mais de 13 mil pessoas na Arena O2, em Praga. Na primeira partida, David Ferrer derrotou Stepanek e abriu o placar da Espanha, que busca seu quarto título da Copa Davis em cinco anos. Os tchecos tentam conquistar sua primeira Copa Davis desde que a antiga Tchecoslováquia levou o troféu em 1980. Uma vitória na final também tornaria a República Tcheca o primeiro país em 22 anos a ganhar os títulos masculino e feminino na mesma temporada. Berdych enfrentará Ferrer e Stepanek jogará com Almagro na disputa individual no domingo. (Reportagem de Jason Hovet)