Duplistas brasileiros perdem nas quartas de final no Torneio de Bastad

Os brasileiros Fabrício Neis e Fernando Romboli foram eliminados nesta quinta-feira nas quartas de final da chave de duplas do Torneio de Bastad, ATP 250 sueco disputado em quadras de saibro. Eles perderam para os experientes Max Mirnyi, da Bielo-Rússia, e Philipp Oswald, da Áustria, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1 hora e 3 minutos.

Neis e Romboli não tiveram break points em todo o duelo e acabaram sendo dominados pelos rivais. No primeiro set, Mirnyi e Oswald converteram dois de quatro break points. Na segunda parcial, eles tiveram cinco chances para quebrar o serviço dos rivais, aproveitaram um e triunfaram, eliminando os brasileiros em Bastad.

Na quarta-feira, Neis e Romboli haviam passado pelos suecos Markus Eriksson e Andreas Siljestrom por 7/5 e 6/4. E mesmo com a derrota desta quinta, esta campanha foi a melhor da dupla brasileira na temporada. Neis disputou um torneio de nível ATP pela terceira vez no ano. Ele competiu no Rio Open e no Brasil Open, mas caiu na estreia em ambos. Romboli só vinha competindo em competições de nível Challenger.

Neis, de 28 anos, ocupa o 124º lugar do ranking de duplistas, enquanto Romboli, de 29, é o número 133 do mundo.

SIMPLES

O Torneio de Bastad também definiu nesta quinta-feira os confrontos das quartas de final da chave de simples. Destaque para o italiano Fabio Fognini, número 15 do mundo, que precisou de uma virada para superar o sueco Mikael Ymer, o 337º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/2, em 2 horas e 5 minutos. Seu próximo rival vai ser o argentino Federico Delbonis (87º), que fez duplo 6/4 no australiano John Millman.

O francês Richard Gasquet (29º) derrotou o austríaco Gerald Melzer (115º), de virada, por 1/6, 6/3 e 6/1, e agora terá pela frente o norueguês Casper Ruud (147º), que bateu o espanhol David Ferrer (39º) por 7/5 e 6/2.

Os outros dois duelos das quartas de final já estavam definidos e serão: Simone Bolelli (Itália) x Henri Laaksonen (Suíça) e Fernando Verdasco (Espanha) x Pablo Carreño Busta (Espanha).