Dutra Silva e Clezar são eliminados na 1ª rodada do ATP de Houston

Dutra Silva foi derrotado pelo colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Clezar esteve perto de surpreender o experiente Janko Tipsarevic, mas desperdiçou um match point no tie-break e acabou sendo eliminado por 6/4, 3/6 e 7/6 (9/7), em 2h38min de duelo.

A chave conta ainda com João Souza, melhor brasileiro do ranking da ATP. Feijão, como é conhecido, fará sua estreia na noite desta terça contra o local Jack Sock. Se vencer, vai enfrentar na segunda rodada o espanhola Roberto Bautista Agut, segundo cabeça de chave do torneio - o principal favorito é o também espanhol Feliciano López.

Ainda nesta terça avançaram na chave de Houston o francês Jeremy Chardy, o sul-coreano Hyeon Chung, o russo Teymuraz Gabashvili e o local Steve Johnson.

FEMININO - No Torneio de Katowice, na Polônia, a local Agnieszka Radwanska venceu com tranquilidade na estreia. A principal favorita ao título superou a belga Yanina Wickmayer por 6/1 e 6/3. Na segunda rodada, ela terá pela frente outra tenista da Bélgica, An-Sophie Mestach. Também avançaram as cabeças de chave Kaia Kanepi, da Estônia, Anna Karolina Schmiedlova, da Eslováquia, e Kirsten Flipkens, da Bélgica.

No saibro verde do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, as favoritas venceram na estreia. A alemã Angelique Kerber superou a russa Evgeniya Rodina por 3/6, 6/3 e 6/4, enquanto a sérvia Jelena Jankovic bateu a alemã Tatjana Maria por 6/3, 6/7 (6/8) e 6/1.

A francesa Caroline Garcia, a australiana Samantha Stosur e a suíça Belinda Bencic também venceram nesta terça. Cabeça de chave número 1 em Charleston, a canadense Eugenie Bouchard só estreará nesta quarta. Sua adversária será a local Lauren Davis.