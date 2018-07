Dutra Silva é eliminado na estreia de torneio holandês

Essa foi a primeira vez que Dutra Silva encarou Copil, 129.º colocado do ranking mundial, no circuito profissional, sendo que o brasileiro esperava ir pelo menos até a segunda rodada do ATP 250 holandês realizado em quadras de grama para ganhar confiança e ritmo visando Wimbledon, Grand Slam marcado para começar na próxima segunda-feira.

Com a vitória sobre Rogerinho, o tenista romeno se credenciou para enfrentar na segunda rodada o francês Jeremy Chardy, quinto cabeça de chave, que nesta terça derrotou o seu compatriota Lucas Pouille por 7/5 e 6/4.

No duelo desta terça, Rogerinho e Copil foram eficientes com o saque na mão no primeiro set e, sem quebras, levaram a disputa da parcial ao tie-break, no qual o brasileiro foi melhor e fechou em 7/4.

A partir do segundo set, porém, o romeno começou a reagir. Enquanto Dutra Silva não aproveitou nenhuma das duas chances de quebra de saque que teve na parcial, o romeno converteu o único break point cedido pelo brasileiro para assegurar a vantagem de 6/4.

Já no derradeiro set, Dutra Silva não conseguiu ameaçar o serviço do seu adversário em nenhuma oportunidade, enquanto Copil foi feliz em duas de três chances de ganhar games no saque do brasileiro para fazer 6/2 e liquidar o confronto.

Outros dois tenistas que estrearam com vitória em jogos já encerrados nesta terça-feira foram o francês Michael Llodra e o taiwanês Yen-Hsun Lu. O primeiro deles desbancou o favoritismo do também francês Benoit Paire, quarto cabeça de chave, ao contar com a desistência do seu compatriota quando liderava o primeiro set por 3/0. Já o tenista de Taiwan superou o francês Edouard Roger-Vasselin por 6/1 e 7/6 (7/3).

O próximo rival de Llodra sairá do confronto entre o checo Jan Hernych e o belga David Goffin, enquanto Yen-Hsun Lu pegará o ganhador da partida entre o espanhol David Ferrer, primeiro cabeça de chave, e o belga Xavier Malisse. Estes dois duelos também estão programados para serem encerrados nesta terça.