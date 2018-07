'É mágico, ainda não consigo acreditar', comemora Federer

Foram três tentativas frustradas nos últimos anos. Em 2016, Roger Federer foi eliminado na semifinal. E, em 2015 e 2014, foi derrotado na decisão. Neste ano, o título de Wimbledon não escapou e o suíço bateu recorde de conquistar na grama de Londres e voltou a fazer história no tênis.

Ao fim da vitória sobre o croata Marin Cilic, o tenista suíço admitiu ter ficado espantado com o recorde de oito títulos em Wimbledon. "Significa o mundo para mim segurar este troféu, principalmente num torneio que não perdi nenhum set. É mágico, ainda não consigo acreditar. É muita coisa. Nunca imaginei que pudesse alcançar estas conquistas", declarou.

Federer admitiu que as derrotas recentes na grama de Londres abalaram sua confiança sobre uma possível nova conquista. Mas ele garante que nunca deixou de acreditar nesta possibilidade. "Não estava certo de que voltaria para uma final. Sofri duras derrotas para Novak [Djokovic] em 2014 e 2015. Mas continuei acreditando. E, se você acredita, você tem uma longa vida pela frente. Aqui estou com o oitavo título. É fantástico!", celebrou.

A comemoração deste domingo contou com a participação da família inteira. No box reservado aos jogadores, a esposa do suíço, Mirka, estava acompanhada dos quatro filhos do casal: as gêmeas Charlene Riva e Myla Rose, de sete anos, e os gêmeos Lenny e Leo, de três anos. "Os meninos não fazem ideia do que está acontecendo. Eles devem estar achando que estão com uma boa vista, num playground. Um dia eles vão entender", brincou o campeão.

Além de celebrar o novo feito, Federer não deixou de lamentar a lesão que atrapalhou o rendimento do rival ao longo da final. Marin Cilic recebeu atendimento médico para tratar uma lesão no pé esquerdo antes do começo do terceiro set. Com dores, o croata quase desistiu durante o segundo e não ofereceu resistência ao suíço nesta parcial.

"[Uma lesão] É cruel algumas vezes, mas ele lutou muito e é um herói. Dou os meus parabéns a você pelo torneio maravilhoso que fez aqui", disse Federer, dirigindo-se a Cilic. "Você deve ficar muito orgulhoso. Você fez o melhor que podia."

FUTURO

Comentando a respeito de sua própria condição física, o suíço garantiu estar bem fisicamente, mas indicou que deve se afastar novamente do circuito por algumas semanas. "Melhor que ganhar o troféu é me sentir saudável. Isso significa muito para mim. Trabalhei muito duro para estar aqui."

Federer fez uma interrupção em seu calendário da temporada após vencer os Masters de Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos, em março. Entre abril e o início de junho, ele ficou afastado para se preparar para a curta temporada de grama. Seu foco sempre foi Wimbledon. Por isso, desistiu do giro de saibro na Europa e até se ausentou de Roland Garros.

"Vou me afastar de novo, pelos próximos meses, se isso continuar funcionando e eu puder voltar em condições fantásticas, como aconteceu neste ano", brincou o campeão, referindo-se a outra pausa no calendário, realizada no segundo semestre do ano passado, justamente após cair na semifinal de Wimbledon. Na época, se afastou para tratar dores no joelho e nas costas.