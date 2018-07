Elena Dementieva anuncia aposentadoria do tênis, aos 29 anos

A russa Elena Dementieva surpreendeu o mundo do tênis ao anunciar nesta sexta-feira, após a sua derrota para a italiana Francesca Schiavone no Masters da WTA, a sua aposentadoria, aos 29 anos. "Este ano, em Doha, foi muito especial para mim porque foi meu último torneio", afirmou.

Dementieva, que se profissionalizou em 1998, faturou o título mais importante da sua carreira em 2008, quando conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim ao derrotar a compatriota Dinara Safina na final. Além disso, para de jogar com dois vice-campeonatos de torneios do Grand Slam. Ela perdeu as decisões de Roland Garros e do US Open em 2004.

O terceiro lugar alcançado no ranking da WTA no dia 6 de abril de 2009 foi a melhor posição da sua carreira. Apesar de ter se classificado para o Masters da WTA, Dementieva teve uma temporada apenas regular, com dois títulos, conquistados em Sydney e em Paris. "É muito emocionante. É difícil dizer adeus", afirmou, em Doha, após a derrota para Schiavone.

"Obrigado a todas as jogadoras pelas experiências incríveis, todos os anos que passei na quadra com vocês. E obrigado a todas as pessoas ao redor do mundo que me apoiaram, e meu fã-clube, eu podia sentir seu apoio, não importa onde eu estava no mundo. Obrigado pela sua devoção", agradeceu.