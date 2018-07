Eliminação de Fernando Verdasco define o ATP Finals

O espanhol Fernando Verdasco perdeu para o francês Gael Monfils, nesta quinta-feira, nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris. E a eliminação dele acabou definindo os três últimos classificados para o ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, a partir do dia 21 de novembro, em Londres. As vagas ficaram com o norte-americano Andy Roddick, o checo Tomas Berdych e o espanhol David Ferrer.

Em nono lugar no ranking mundial, Verdasco era a última ameaça para Roddick, Berdych e Ferrer. Mas precisava chegar à final do Masters de Paris. Nesta quinta-feira, no entanto, o espanhol acabou perdendo por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/2) e 7/5, num resultado que levou Monfils para as quartas de final do torneio - agora, ele jogará com o vencedor do jogo entre o escocês Andy Murray e o croata Marin Cilic.

Será a oitava vez seguida de Roddick no torneio que reúne os oito melhores tenistas no encerramento da temporada, enquanto Berdych fará a sua estreia e Ferrer terá a sua segunda oportunidade (a outra foi em 2007). Antes deles, o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer, o sérvio Novak Djokovic, o escocês Andy Murray e o sueco Robin Soderling já tinham garantido classificação para a disputa do ATP Finals.