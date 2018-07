Eliminada do Masters, Muguruza fecha temporada com vitória sobre Kuznetsova

Campeã de Roland Garros, a espanhola Garbiñe Muguruza entrou em quadra já eliminada do Masters da WTA, mas ao menos se despediu da temporada com uma vitória, de virada e com um "pneu". Nesta sexta-feira, a número 6 do mundo superou a russa Svetlana Kuznetsova, a nona colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/1, em 1 hora e 35 minutos, pela rodada final do Grupo Branco da competição.

Kuznetsova já estava classificada às semifinais do torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, pois venceu a checa Karolina Pliskova e a polonesa Agnieszka Radwanska nos compromissos anteriores em Cingapura - Muguruza, em compensação, havia perdido para ambas.

A russa começou melhor da partida e garantiu a vitória no primeiro set sem ter o seu saque ameaçado, além de ter convertido break points no terceiro e no nono games. A partir daí, só deu Muguruza. A espanhola aplicou um "pneu" no segundo set, forçando a realização da terceira parcial, em que venceu os quatro primeiros games.

Kuznetsova ainda confirmou o seu saque no quinto game, mas foi só, com Muguruza vencendo os dois seguintes, para definir o seu triunfo por 6/1. Assim, desempatou o confronto direto com a russa e fez 2 a 1, sendo que havia derrotado Kuznestova durante a sua vitoriosa campanha em Roland Garros, sem dúvida o seu ponto alto na temporada 2016.