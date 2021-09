Eliminada do US Open, Osaka planeja pausa na carreira: ‘Quando ganho, não me sinto feliz’

NOVA YORK - A tenista japonesa Naomi Osaka foi eliminada na terceira rodada do US Open, nesta sexta-feira, 3, pela canadense Leylah Fernandez, 73° no ranking mundial. Em entrevista coletiva após a batalha de três sets, Osaka chorou e declarou que planeja fazer uma pausa no esporte.

“Sinto que estou neste ponto em que estou tentando descobrir o que quero fazer. Honestamente, não sei quando vou jogar minha próxima partida de tênis”, disse. “Acho que vou dar uma pausa no jogo por um tempo.”

Leia Também Atenção à saúde mental dos atletas entra no foco dos Jogos Olímpicos

Atual campeã do torneio e terceira no ranking mundial, Osaka começou a partida na frente, mas sofreu uma virada. O jogo na Arthur Ashe Stadium, principal quadra do Grand Slam americano, terminou com parciais de 5/7, 7/6 (2) e 6/4.

Em maio deste ano, a atleta abandonou Roland Garros e revelou sua luta contra a depressão, iniciada após o título de 2018 no US Open. O retorno de Osaka aos torneios ocorreu nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A atleta, que acendeu a pira na cerimônia de abertura, foi eliminada na terceira rodada da competição.

“Eu estava dizendo a mim mesma para ficar calma, mas acho que talvez esse seja um ponto de ebulição”, afirmou. “Recentemente, quando eu ganho, não me sinto feliz. Sinto mais um alívio. E quando eu perco, me sinto muito triste. Não acho que isso seja normal.”/REUTERS