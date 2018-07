Eliminada, Jankovic perde a 3.ª seguida em Doha

Das oito tenistas que disputam a competição, Jankovic foi a única a perder as três partidas, sem vencer sequer um set. Antes do revés diante de Azarenka, a sérvia perdera da russa Vera Zvonareva e da belga Kim Clijsters, ambas classificadas para as semifinais. Com os resultados, Jankovic encerrou sua participação no torneio na última colocação do Grupo Branco.

Nesta sexta, a sérvia não escondeu o desânimo desde o início do jogo. Apática, ela não acompanhou o ritmo da adversária e sofreu duas quebras de saque no primeiro set. Na segunda parcial, Azarenka chegou a abrir 4/0 no placar e, sem dificuldade, fechou o jogo, ao obter outras três quebras, em 13 oportunidades cedidas por Jankovic.

A decepção em Doha pôs fim a uma temporada irregular da ex-líder do ranking. Depois de se sagrar campeã em Indian Wells, seu único título no ano, a sérvia enfrentou uma série de lesões e não conseguiu manter uma boa sequência de jogos. Seus melhores resultados, após o título, foram a final em Roma, onde foi vice-campeã, e a semifinal em Roland Garros.