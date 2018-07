Eliminado, Bellucci diz que rival jogou 'inspiradíssimo' Na condição de quarto favorito do Torneio de Nice, era esperado que o brasileiro Thomaz Bellucci fizesse uma boa campanha no saibro francês. No entanto, o número 1 do País foi derrotado logo na estreia nesta quarta-feira, pelo argentino Leonardo Mayer. Para o tenista paulista, a derrota surpreendente veio porque o adversário estava "inspiradíssimo".