Eliminado em Gstaad, Thomaz Bellucci já se concentra no US Open

Eliminado nas quartas de final do Torneio de Gstaad, ao perder nesta sexta-feira para o argentino Juan Monaco por 7/6 (7/1) e 6/1, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci fez um balanço positivo de sua campanha na Suíça e disse que já começa a pensar no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, que terá início no dia 25 de agosto, em Nova York, nos Estados Unidos.

"De qualquer forma, foi uma boa semana. Encontrei um bom ritmo aqui em Gstaad e, apesar de ter perdido, saio com a cabeça erguida e já pensando no US Open", afirmou Bellucci, que tentava conquistar seu terceiro título no torneio suíço (ganhou anteriormente em 2009 e 2012).

Agora, encerrado um período de 40 dias seguidos de torneios na Europa, Bellucci volta para São Paulo, onde ficará treinando para o US Open. Mas, antes de encarar o Grand Slam em Nova York, ele ainda jogará em Winston-Salem, a partir do dia 17 de agosto, também nos Estados Unidos.