Eliminado, Thomaz Bellucci vê 'boa preparação' para Grand Slam

AUCKLAND - Depois de ser eliminado logo na segunda rodada do Torneio de Auckland, no qual caiu diante do belga Olivier Rochus por 2 sets a 1 nesta quarta-feira, Thomaz Bellucci minimizou o peso da derrota e mostrou confiança de que chegará em boas condições em Melbourne. A cidade australiana será palco, a partir da próxima segunda, do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

"O Rochus foi melhor nos momentos importantes da partida e acabou vencendo, mas foi uma boa preparação para a Austrália", afirmou o tenista número 1 do Brasil e 38 do mundo, que ficou satisfeito com sua atuação e elogiou a do tenista belga, atual 68.º colocado do ranking da ATP. "Foi um jogo muito equilibrado em que os dois jogadores mostraram um bom nível de jogo", opinou.

Cabeça de chave número 6 em Auckland, Bellucci estreou com vitória sobre o português Rui Machado, mas depois caiu logo na segunda rodada diante de Rochus. A competição realizada na Nova Zelândia marcou o início da trajetória do tenista sob o comando do argentino Daniel Orsanic, contratado no final de novembro após o fim da parceria com Larri Passos.