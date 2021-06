Elina Svitolina aumenta a lista de favoritas eliminadas em Roland Garros

As favoritas continuam sendo eliminadas no torneio de Roland Garros. Neste sábado, foi a vez da ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeça de chave, que perdeu para a tcheca Barbora Krejcikova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h39 de partida.

Três vezes presente nas quartas-de-final em Paris, Svitolina, de 26 anos, não repetiu as boas atuações e foi um obstáculo fácil para Krejcikova, 33 do mundo, que vai disputar as oitavas de final pela segunda vez na carreira.

Leia Também Melo volta ao Brasil para recarregar energia com foco em Wimbledon e Tóquio-2020

A eliminação de Svitolina aconteceu um dia depois da derrota da número 3, a bielo-russa Aryna Sabalenka. A número 1, a australiana Ashleigh Barty (machucada) e a japonesa Naomi Osaka, com problemas psicológicos, também deixaram o torneio precocemente.

Krejcikova vai tentar uma vaga inédita em torneios de Grand Slam em quartas de final, diante da norte-americana Sloane Stephens, finalista de 2018, que derrotou a checa Karolina Muchova por 6/3 e 7/5.