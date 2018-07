Elina Svitolina derrota Jovanovski e fatura o bi no Torneio de Baku

A ucraniana Elina Svitolina confirmou o favoritismo neste domingo e garantiu o bicampeonato do Torneio de Baku, no Azerbaijão. Cabeça de chave número 2 e atual campeã, a tenista derrotou na decisão a sérvia Bojana Jovanovski, quinta favorita da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2).

O confronto colocava frente a frente as duas últimas campeãs do torneio, já que Jovanovski havia vencido em 2012, mas o título ficou mesmo nas mãos da favorita. No primeiro duelo das tenistas no circuito da WTA, Svitolina levou a melhor e conquistou seu terceiro troféu como profissional.

Mesmo com apenas 19 anos, a ucraniana mostrou bastante experiência para levar vantagem. Apesar da grande vantagem no placar, o primeiro set foi equilibrado e Svitolina aproveitou as duas oportunidades de quebra que teve para levar a melhor. No segundo set, o equilíbrio foi mantido e as duas tenistas conseguiram confirmar todos seus serviços, mas no tie-break Svitolina foi superior e garantiu o título.