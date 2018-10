Elina Svitolina elimina Wozniacki e avança invicta às semifinais do WTA Finals

Atual campeã do WTA Finals, a dinamarquesa Caroline Wozniacki está fora da competição disputada em Cingapura pelas melhores tenistas da temporada. Nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo Branco, a atual número 3 do mundo caiu de virada para a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3, em 2 horas e 35 minutos.

O resultado positivo classifica a tenista da Ucrânia, sétima do ranking da WTA, às semifinais como a primeira colocada do grupo com três vitórias em três partidas. A segunda posição ficou com a checa Karolina Pliskova, que mais cedo havia derrotado a compatriota Petra Kvitova e passou com dois triunfos em três jogos. As duas classificadas conhecerão suas rivais nesta sexta-feira e voltarão à quadra no sábado.

"Foi um jogo incrível e uma dura batalha porque Caroline sempre te faz jogar o melhor", disse Svitolina em uma entrevista ainda em quadra, logo após a vitória sobre a dinamarquesa. "Você tem que ir até o seu limite contra ela", completou.

Por causa da vitória de Pliskova no primeiro jogo do dia, Wozniacki precisava vencer por 2 sets a 0 para avançar. A dinamarquesa começou bem e abriu 3 a 1, mas permitiu a reação da ucraniana, que chegou a fazer 5 a 4. Aí foi a vez de Svitolina oscilar e perder os três games seguintes, deixando aberta a disputa pela vaga nas semifinais.

Na segunda parcial, Wozniacki teve mais um bom início e fez 2 a 0. Svitolina devolveu a quebra, empatou em 2 a 2 e o jogo ficou igual até o 6 a 5. No saque da dinamarquesa, a ucraniana fez pressão e conseguiu a decisiva quebra, que a fez ganhar o set e garantir a classificação.

No terceiro set, desanimada com a eliminação precoce, a tenista da Dinamarca entregou os pontos no oitavo game e permitiu a quebra de seu serviço. Svitolina não perdeu a chance e fechou a partida em seu saque.