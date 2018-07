Elina Svitolina fatura título em Toronto e mantém jejum de Wozniacki em 2017

A tenista ucraniana Elina Svitolina conquistou neste domingo, 13, o título do Torneio de Toronto, no Canadá, ao derrotar a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com direito até a um "pneu" para fechar o jogo - parciais de 6/4 e 6/0, após 1 hora e 17 minutos. Com os pontos conquistados, se tornou a melhor da temporada, desbancando a romena Simona Halep, a quem bateu nas semifinais.

Em um temporada, no mínimo, curiosa, Caroline Wozniacki mantém a sua ascensão no ranking da WTA e deverá estar entre as cinco primeiros colocadas atualização desta segunda-feira. Tenista que mais jogou e venceu nesta temporada, a ex-número 1 do mundo segue em um jejum de títulos em 2017 e acumulou o sexto vice seguido. Os outros foram em Doha (Catar), Dubai (Emirados Árabes Unidos), Miami (Estados Unidos), Eastbourne (Inglaterra) e Bastad (Suécia).

Já Elina Svitolina só tem o que comemorar. O título em Toronto é o seu nono na carreira profissional e o quinto nesta temporada em cinco finais disputadas. No confronto direito contra Caroline Wozniacki, a ucraniana também se mantém com 100% de aproveitamento após três partidas - além deste domingo, teve também outra final, em Dubai.

No primeiro set, o jogo mostrou equilíbrio até mesmo nas quebras de saque. Caroline Wozniacki foi a primeira a perder o saque, logo no terceiro game, mas devolveu em seguida. Mais tarde, a dinamarquesa repetiu o feito, sofrendo break no sétimo e deixou tudo igual no oitavo. O problema para a ex-número 1 do mundo é que Elina Svitolina bateu o saque da rival no nono e depois confirmou para fechar a parcial.

A derrota no primeiro set parece ter minado a confiança de Caroline Wozniacki, que não se encontrou mais em quadra. A ucraniana dominou as ações na segunda parcial, conseguiu três quebras e chegou à marca de oito games seguidos, concretizando a sua vitória com um "pneu".