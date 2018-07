Elogiado por Djokovic, Bellucci exalta '1º set perfeito' em Roma

Um dos destaques da rodada desta quinta-feira no Masters 1000 de Roma, Thomaz Bellucci ganhou elogios do sérvio Novak Djokovic após aplicar um "pneu" no número 1 do mundo. Djokovic classificou de "tempestade" o desempenho do brasileiro no set inicial, depois de virar o placar a avançar às quartas de final no saibro italiano.

"O primeiro set foi como uma tempestade do Bellucci, me 'varrendo' da quadra", comentou o sérvio, ao reconhecer a clara superioridade do brasileiro na primeira parcial. "Felizmente as partidas são disputadas em melhor de três. Então, tive a chance de reagir, o que consegui."

O brasileiro também ficou orgulhoso do seu grande desempenho no set inicial. "Fiz um primeiro set perfeito, jogando um alto nível de tênis e nos dois sets seguintes ele praticamente não errou. Mérito dele de sair do buraco e conseguir ganhar de mim. Fiquei chateado por não ter conseguido a vitória, mas satisfeito por ter mantido um nível muito bom por três sets contra um cara que praticamente não perdeu de ninguém nos últimos dois anos", avaliou o número 37 do ranking.

Mesmo lamentando a derrota de virada, Bellucci aprovou sua performance, o que deve dar nova confiança ao brasileiro às vésperas de Roland Garros. "Estou voltando a jogar em alto nível e espero consolidar meu jogo daqui para frente para não deixar escapar os resultados. É difícil manter a pressão em cima do Djokovic o tempo todo para poder ganhar, mas acredito que me aproximei muito do nível de tênis que eu e minha equipe estamos buscando todos os dias."