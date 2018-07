Em 1º jogo após queda precoce em Wimbledon, Djokovic perde nas duplas em Toronto

Já visando a sua participação no torneio olímpico dos Jogos do Rio, o sérvio atuou ao lado do seu compatriota Nenad Zimonjic na estreia da chave de duplas do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, onde acabaram sendo derrotados pelos anfitriões Philip Bester e Adil Shamasdin por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2.

Djokovic está confirmado nas disputas de simples e duplas masculinas do tênis da Olimpíada do Rio, onde formará parceria justamente com Zimonjic. Em Toronto, a sua estreia em simples acontecerá apenas nesta quarta-feira, quando terá pela frente o luxemburguês Gilles Müller, 37º colocado do ranking mundial, em duelo válido já pela segunda rodada da competição canadense.

Na última segunda-feira, Müller estreou derrotando o russo Dmitry Tursunov (260º da ATP) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. Djokovic, por sua vez, abre campanha na segunda rodada por figurar no grupo dos principais cabeças de chave.

OUTROS JOGOS DO DIA

Uma série de jogos da chave de simples, por sinal, já foram encerrados nesta terça-feira em Toronto. Em um deles, o francês Gael Monfils, décimo cabeça de chave e campeão do ATP 500 de Washington na semana passada, estreou com vitória sobre o português João Sousa por duplo 6/3.

Outro que confirmou a condição de pré-classificado na primeira rodada foi o francês Lucas Pouille. Listado como 13º favorito, ele passou pelo equatoriano Emilio Gomez por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (8/10), 6/4 e 7/5. Já o francês Benoit Paire, 14º cabeça de chave, acabou sendo arrasado na estreia pelo checo Radek Stepanek com parciais de 6/1 e 6/3.

Os norte-americanos Donald Young, Rajeev Ram, Jared Donaldson e Dennis Novikov, além do taiwanês Yun-Hsun Lu, foram outros que também abriram campanha com vitória em jogos já encerrados nesta terça.