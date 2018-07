Em 1º título na WTA, Vandeweghe é campeã na Holanda

A tenista norte-americana de 22 anos, atual 69ª colocada do ranking mundial, precisou passar pelo qualifying para entrar na chave do torneio holandês e acabou triunfando naquela que foi apenas a sua segunda final no circuito profissional.

Já Jie Zheng, especialista em piso de grama e hoje na 90ª posição da WTA, foi em apenas 70 minutos pela jovem adversária, que já havia derrotado a rival de 30 anos de idade também no Torneio de Tóquio de 2011.

No primeiro set do duelo deste sábado, Vandeweghe não teve o seu saque ameaçado por nenhuma vez e aproveitou dois de seis break points para garantir a vantagem inicial de 6/2. Já na segunda parcial, mais uma vez absoluta com o serviço na mão, a norte-americana foi feliz na única oportunidade de quebrar cedida pela chinesa para fazer o 6/4 que liquidou o confronto. No fim, a tenista dos Estados Unidos ainda acumulou oito aces, contra apenas um da sua rival.