Em alta, Bellucci enfrenta italiano na estreia do Masters 1000 de Roma

ROMA - Após uma grande campanha no Masters 1000 de Madri, na Espanha, na qual chegou às semifinais e perdeu para o sérvio Novak Djokovic, que se sagrou campeão, o brasileiro Thomaz Bellucci conheceu neste domingo o seu adversário na primeira rodada do Masters 1000 de Roma: o italiano Paolo Lorenzi, que passou pelo qualifying.

Lorenzi derrotou o seu compatriota Gianluca Naso, que estava perdendo por 5 a 2 no primeiro set e acabou desistindo. Bellucci, número 36 do ranking da ATP - mas que deverá ganhar várias posições na atualização desta segunda-feira -, enfrentará o italiano, 148 do mundo, nesta terça. Este será o primeiro confronto entre eles.

Ainda neste domingo, a chave principal já teve algumas partidas de sua primeira rodada. A principal surpresa ficou por conta do alemão Phillip Kohlschreiber, que derrotou o russo Mikhail Youzhny, cabeça de chave número 13, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Na próxima rodada, enfrentará o vencedor do confronto entre o espanhol Feliciano Lopez e o francês Michael Llodra.

Quem também garantiu vaga na segunda rodada, neste domingo, foi o espanhol Fernando Verdasco. Ele derrotou o canadense Milos Raonic por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e enfrentará na próxima rodada o cabeça de chave número 5, o sueco Robin Soderling. Sétimo mais bem ranqueado no torneio, o checo Tomas Berdych também conheceu seu adversário. Será o argentino Juan Monaco, que derrotou o italiano Andreas Seppi por 2 a 1 - com parciais de 6/1, 4/6 e 6/2.

Também neste primeiro dia, o francês Richard Gasquet venceu o espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3), o italiano Filippo Volandri bateu o holandês Thiemo de Bakker por 2 a 0 (6/1 e 6/2), e o alemão Florian Mayer derrotou o Casaque Andrey Golubev também por 2 a 0 (6/4 e 6/3).